دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف بوروسيا دورتموند وشالكة، السبت، الأضواء في "ديربي الرور" والذي كان ضمن اللقاءات التي قصت شريط عودة كرة القدم في الدوريات الخمسة الكبرى منذ شهرين بعد توقفها نظرا لتفشي فيروس كورونا، فما الذي تغير في اللعبة بعد كورونا؟

الجماهير

لُعبت المباراة على أرضية ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند، ولكن غاب الحضور الجماهيري المعتاد عن الصورة فكانت المدرجات أقل إبهارا، إذ عادة ما تضيق بالأعداد الكبيرة من الجماهير، وهو ما ينعكس عادة على الأداء فوق أرضية الملعب.

الاحتفال بالأهداف

فاز دورتموند برباعية نظيفة على غريمه التقليدي، ولكن الاحتفالات التي اعتاد اللاعبون عليها عبر العناق بعد تسجيل الأهداف لم تكن حاضرة، إذ اقتصر الاحتفال على رقصة من النرويجي إيرلينغ هالاند، وتهنئة بين نجوم الفريق دون ملامسة.

الاحتياط والجهاز الفني

جلس اللاعبون الاحتياطيون على غير العادة في مكان قريب من أرضية الملعب في المدرجات، وكان كل منهم يجلس على كرسي بعيد عن الآخر بمناسبة أكثر من متر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذ لتفشي فيروس كورونا، وهو الإجراء نفسه الذي طبقه الجهاز الفني على أرض الملعب.

الكمامة

أُجبر لاعبو الفريقين على ارتداء الكمامة مباشرة بعد خروج أحدهم من الملعب إثر استبداله، دون أن يجلس عل دكة البدلاء بعد ذلك، بالإضافة للسماح للفرق بإجراء 5 تبديلات.