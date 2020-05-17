دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد أكثر من الشهرين على التوقف، لم تخلُ عودة كرة القدم في ألمانيا من اللقطات الغريبة والإثارة، فمثلما لفت بروسيا دورتموند ولاعبوه الأنظار في مباراتهم أمام شالكة التي انتهت برباعية نظيفة لصالحهم، خطف لاعب الوسط في نادي بروسيا مونشنغلادبخ، جوناس هوفمان، الأضواء، السبت، عبر واحدة من أغرب الفرص التي يمكن أن تُهدر في عالم كرة القدم.

فخلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي آينتراخت فرانكفورت، أهدر هوفمان هدفا محققا أمام مرمى الخصم الخالي بعد أن سدد الكرة في قدم مدافع فرانكفورت الذي كان يقف على خط المرمى.

وعلق النادي على اللقطة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، بعد السخرية التي أثارتها الفرصة المهدرة، من جانب عدد من المغردين بالقول: "على الأقل لم يكن هناك أحد ليشاهد ما حدث"، في إشارة إلى عدم وجود الجماهير.

وانتهت المباراة بفوز مونشنغلادبخ بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليصل الفريق إلى نقطته رقم 52 ويصبح على بعد 3 نقاط من صاحب المركز الأول بايرن ميونخ، مع مباراة أقل للأخير.

وكانت قد شهدت انطلاقة الدوري الألماني الذي كان سباقا بين الدوريات الخمسة الكبرى بالعودة إلى النشاط بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، إثارة كبيرة بعد أن نجح دورتموند باكتساح غريمه التقليدي شالكة برباعية نظيفة في "دربي الرور".

وتُلعب مباريات البوندسليغا بدون جمهور وتطبق فيها إجراءات صارمة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية للفرق لمحاولة منع تفشي كورونا.