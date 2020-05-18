دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختير رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة Bein Sports القطرية، ناصر الخليفي، الإثنين، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم في عام 2020 من جانب مجلة "فرانس فوتبول".

وجاء اختيار الخليفي أكثر شخصية مؤثرة خلال العام الجاري بناء على تحويله نادي باريس سان جيرمان إلى علامة تجارية على مستوى العالم، وفقا لما ذكره النادي الباريسي.

وأشار سان جيرمان إلى أن اختيار الخليفي الذي يرأس مجلس إدارته، أكثر شخصية مؤثرة في عالم كرة القدم جاء بعد المنافسة مع 50 شخصية أخرى.

وذكرت مجموعة Bein Sports القطرية أن الخليفي تفوق على لاعب يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو.