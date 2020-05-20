مصر.. ضبط عصابة تستخدم أقنعة محمد صلاح في سرقة المحال التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات المصرية القبض على عصابة تستخدم قناعًا يحمل صورة محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول الإنجليزي.

البداية كانت حينما تلقى مدير مباحث العاصمة المصرية، اللواء نبيل سليم، إخطارًا من مباحث قسم أول مدينة نصر (شرق القاهرة)، بشأن اشتباه دورية أمنية في 4 أشخاص كانوا يرتدون أقنعة تحمل صورة محمد صلاح وأدوات لقطع الأقفال، بحسب بيان لمديرية أمن القاهرة.

وعندما اقتربت الدورية من الأشخاص الأربعة حاولوا الفرار بسيارة قبل أن يتم القبض عليهم، والعثور بحوزتهم على 4 أقنعة وجه فرد خرطوش وطلقة من نفس العيار ومقص حديدي.

وذكر بيان مديرية أمن القاهرة أن هؤلاء الأشخاص اعترفوا بتكوين عصابة لسرقة المحال التجارية من خلال قص الأقفال.