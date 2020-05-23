دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت، أن مباريات الدوري الإسباني "لا ليغا" ستعود ابتداء من 8 يونيو/حزيران بعد توقفها نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي له: "بالتأكيد، ستتدحرج الكرة مجددا بشروط تضمن أعلى معايير الصحة لجميع المشاركين في المسابقة"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني قائلا: "للكرة الإسبانية، كما نعلم، تأثير كبير في الداخل والخارج لكنها لن تكون النشاط الوحيد الذي سيعود للحياة خلال الأسابيع القادمة إذ ستعود المتاحف ودور السينما والمسارح والأنشطة الرياضية تدريجيا".

وتدخل هذه الإجراءات ضمن خطة فتح الاقتصاد مجددا في إسبانيا بعد الضرر الكبير الذي سببه تفشي فيروس كورونا بالقطاعات الاقتصادية في البلاد.