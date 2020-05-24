دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد واللاعب الإسباني السابق للفريق الملكي، إيمليو بوتراغينيو، رسالة تهنئة لنادي الأهلي المصري بمناسبة الذكرى الـ20 لتسميته "نادي القرن الأفريقي" والتي صادفت الجمعة.

وقال بوتراغينيو في مقطع فيديو نشر على حساب تلفزيون الأهلي الرسمي على موقع تويتر: "أود أن أهنئكم بالذكرى الـ20 على تتويجكم بلقب نادي القرن الأفريقي، هذا الإنجاز العظيم الذي أنتم بالتأكيد فخورون به".

وأضاف النجم السابق للفريق الملكي قائلا: "هذا يعني أنكم امتلكتم الرؤية والشجاعة لوضع الاستراتيجيات السليمة للتربع على عرش كرة القدم الأفريقية لعقود كثيرة".

وتابع بوتراغينيو قائلا: "لقد تمكنتم من تحقيق ذلك كونكم تمتلكون قيما صلبة والتي تناقلتها الأجيال، قيم مثل الانضباط وقلية الانتصار والعمل الجماعي، جزء من ثقافتكم، وهنا يكمن سبب نجاحكم لسنوات طويلة، وتهانينا وأمنياتنا لكم بالحظ السعيد في المستقبل".

وكان قد أثار لقب نادي القرن الأفريقي مناوشات بين الأهلي والزمالك المصريين، إذ رفع الثاني لافتة أمام سور مقره كُتب عليها: "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات مش بالمحسوبية والمجاملات".

ورد الأهلي على خطوة الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر الجمعة بالقول: "أفريقيا لا تعرف سوى بطل النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الاتحاد الأفريقي".

من جانبه، أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، السبت، في مداخلة مع الإعلامي المصري أحمد موسى، أن شعار الاتحاد الأفريقي سيُزال عن اللافتة التي عُلقت على سور النادي، بعد العيد، لكن اللافتة ستبقى.

وكان قد توج الأهلي بلقب نادي الأفريقي من جانب "كاف" في 22 مايو/أيار من عام 2000 بسبب الإنجازات التي حققها على الصعيد الأفريقي خلال القرن العشرين.