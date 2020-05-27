أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – صوتت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، بالإجماع على العودة إلى الاحتكاك في التدريبات بينما تلوح عودة مباريات "البريميرليغ" في إنجلترا في الأفق.

وقالت رابطة المحترفين الإنجليزية في بيان لها بعد اجتماع مرئي بين الأندية الـ20: "يمكن أن تتدرب الفرق كمجموعات وأن ينخرط اللاعبون في تدخلات مع التقليل من الاحتكاك غير الضروري".

وأضافت الرابطة في بيانها قائلة: "صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولويات الرابطة، فٌرضت بروتوكولات طبية مشددة للتأكد من أن ملاعب التدريب أكثر بيئة آمنة على الإطلاق وستُجرى فحوصات COVID19 على اللاعبين والموظفين مرتين في الأسبوع".

وكان قد عاد اللاعبون إلى التدريبات الأسبوع الماضي لكن دون احتكاك ووفقا لبروتوكولات صحية مشددة، وذلك بعد أن توقف الدوري منذ مطلع مارس/أذار بسبب تفشي جائحة كورونا مع تبقي 92 مباراة في الموسم.

وتبقى الصيغة التي سيعود بها الدوري الإنجليزي للنشاط مجددا موضع نقاش بين الرابطة والأندية الإنجليزية، فهناك خلاف مثلا حول قضية الملاعب المحايدة.