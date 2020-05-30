دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ارتدى اللاعب الأمريكي لنادي شالكة الألماني، ويستن مكيني، السبت، شارة حملت جملة "العدالة لجورج"، في إشارة لتضامنه مع الشاب الأسود الذي قُتل على يد شرطي أمريكي في مينيابوليس.

وظهر مكيني وهو يرتدي الشارة التي حملت شعار "العدالة لجورج" خلال مباراة فريقه أمام نادي فيردير بريمن في الدوري الألماني.

وخسر شالكة المباراة بهدف نظيف، ليتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي منذ عودة البوندسليغا بعد التوقف بسبب منع تفشي فيروس كورونا المستجد في مارس/أذار الماضي.

وكان قد فجر مقتل فلويد على يد الشرطي ديريك شاوفين احتجاجات عارمة في العديد من الولايات الأمريكية وصلت إلى البيت الأبيض، ووقعت اشتباكات بين قوات الخدمة السرية والمحتجين.