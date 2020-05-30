دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أن اشتعل الخلاف بين النادي الأهلي المصري ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، شن الثاني هجوما على أحد أعضاء مجلس إدارة فريق القلعة الحمراء، السبت، ليرد عليه الأخير بالمثل.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "هوا مين الهلفوت ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الاعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟"، وذلك بعد أن تحدث عضو مجلس إدارة الأهلي في منشور له عن "فيروس" دخل إلى الرياضة المصرية وطالب الدولة بإيجاد علاج له.

هوا مين الهلفوت ده محمد سراج الدين؟ ايه موقعك من الاعراب بس قبل مرد عليك يا هلفوت؟ Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, May 29, 2020

من جانبه، رد سراج الدين على هجوم رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية بمثله، إذ قال إن والديه ربياه على أن "الكرامة" أهم ما يملك الإنسان مشيرا إلى أن المال والاستعراض لا يمثلان كل شيء في الحياة.

هو انا متربي وهادي الحمد لله ودي نعمة ربتني عليها والدتي الأستاذة الجامعية ووالدي وهو لواء مدفعية سابق في الجيش المصري... Posted by Mohamed Zakaria Serageldin on Friday, May 29, 2020

وكانت قد اشتعلت الأزمة مجددا بين الأهلي وآل الشيخ مؤخرا، بعد الحل الذي توصل له الطرفان مطلع العام الجاري والذي أسفر عن سحب الدعاوى القضائية المقدمة من آل الشيخ بحق بعض الشخصيات في النادي لكن آل الشيخ أعلن عن عودة الخلاف مع إدارة محمود الخطيب، الجمعة.

وقال رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية ما يجي رجال يقدرو الرجال"، على حد تعبيره.

اذا كان القرار بيد ادارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلو اي اي حاجه تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Thursday, May 28, 2020

وعاد ونشر آل الشيخ صورة قال إنها لإحدى اللجان التابعة التي وظفتها إدارة النادي الأهلي مهاجما المنشور الذي تضمن هذه الصورة ما ادعت أنه سبب الخلاف بين الطرفين إذ ذكرت أن رئيس الهيئة العامة للترفيه أنهى صفقة انتقال مدافع ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أحمد حجازي، للأهلي، براتب 35 مليون دولار سنويا، لكن الخطيب رفض دفع هذا المبلغ.

لما تشغلو لجان على الاقل ادوهم كلام منطقي ... مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين ! هههههههه Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Thursday, May 28, 2020

وكان قد نصب الخطيب آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي الأهلي في 31 ديسمبر/كانون أول من عام 2017، قبل أن تحدث أزمة بين الجانبين أدت إلى اعتذار آل الشيخ عن عدم قبول هذا المنصب، قبل أن يُعلن الأهلي مطلع العام الجاري عدم قبول استقالة تركي آل الشيخ كرئيس شرفي للنادي.