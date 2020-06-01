منهم محمد صلاح.. لاعبو ليفربول يتضامنون مع جورج فلويد: "الاتحاد قوة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أظهر لاعبو ليفربول الإنجليزي، ومن ضمنهم الجناح المصري محمد صلاح، تضامنهم مع الشاب الأسود الذي قُتل على يد شرطي في ولاية مينيسوتا الأمريكية، جورج فلويد، خلال مرانهم الإثنين.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بنسختها العربية الصورة التي أظهرت لاعبي ليفربول وهم يجثون على ركبهم حول دائرة منتصف الملعب، وهي الحركة التي تُعبر عن التضامن مع فلويد.

وكتب "الريدز" على هذه التغريدة: "الاتحاد القوة"، وأردف النادي الإنجليزي، الذي يستعد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما، قائلا: "حياة السود مهمة"، على حد تعبيره.

وأجرى لاعبو ليفربول تدريبهم الجماعي الأول على أرضية ملعب أنفيلد منذ العودة من التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا في بريطانيا، والذي استمر لـ3 أشهر تقريبا.

ومن المقرر أن تعود مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف يونيو/حزيران الجاري، ويحتاج "الريدز" لتحقيق انتصارين فقط لضمان التتويج بلقب "البرمييرليغ".