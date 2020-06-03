دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأربعاء، عن عدم توقيع عقوبات على اللاعبين الذين تضامنوا مع الشاب الأمريكي الأسود، جورج فلويد، خلال الجولة الماضية من الدوري الألماني.

وأكد الاتحاد الألماني أنه يقف ضد أشكال العنصرية والتمييز والعنف كافة وتدعم التسامح والانفتاح والتعددية، وفقا لبيان صدر عنه الأربعاء.

وكان قد عبر عدد من لاعبي أندية الدوري الألماني تضامنهم مع فلويد، وكان من ضمنهم اللاعب المغربي لنادي بروسيا دورتموند، أشرف حكيمي.

وأشعل مقتل فلويد احتجاجات واسعة في أرجاء عدد من الولايات الأمريكية عبر خلالها المتظاهرون عن رغبتهم بتحقيق المساواة والعدالة للأمريكيين من أصول أفريقية.