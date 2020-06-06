لاعب ليفربول السابق يعتذر بسبب ظهور مقطع إباحي بصورة نشرها لترامب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد الضجة التي أثارها، اعتذر لاعب ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، جون بارنز، السبت، على ظهور مقطع "مخل" في صورة نشرها حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان قد نشر بارنز تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر تضمنت صورة لتعليق قالته والدة ترامب عنه، لكن الصورة التي التقطها على شكل "Screenshot" أظهرت مقطعا إباحيا محفوظا على هاتف اللاعب الإنجليزي.

وقال بارنز حول الصورة في تغريدة لاحقة: "يجب أن أعتذر على الإساءة التي سببتها الصورة التي نشرتها لدونالد ترامب وكان قد أرسلها صديقي لي".

وأضاف لاعب ليفربول السابق قائلا: "وكان أحد المقاطع الموجودة في استوديو الصور الخاص بهاتفي إباحيا، لم أنتبه لظهوره وأعتذر مرة أخرى على أي إساءة سببتها"، على حد تعبيره.

وكان قد عبر عدد من المغردين عن استيائهم إزاء تغريدة لاعب المنتخب الإنجليزي السابق، بسبب حفظ هذا النوع من المقاطع، ما دفعه للاعتذار عن الخطأ.