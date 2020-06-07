دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، صورة للفنان المصري، هاني شاكر، حين زار النصر السعودي، ليرد عليه الثاني مازحا ومشيرا إلى أنه يتطلع للعب بنادي ألميريا الإسباني الذي يملكه آل الشيخ.

وشارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية متابعيه صورة أظهرت شاكر بين لاعبي النصر وعلق عليها قائلا: " الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر".

الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر🇪🇬🇸🇦❤️🙏🏻 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, June 6, 2020

من جانبه رد نقيب الفنانين في مصر على منشور آل الشيخ، بتغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: " معالي المستشار الجليل والصديق العزيز تركي آل الشيخ الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مرة أخرى"، على حد تعبيره.

وأضاف شاكر قائلا: " وان شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي"، على حد تعبيره.