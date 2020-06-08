كيف يساعد هذا المركز في تغيير نمط حياة الرياضيين في ظل كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق ماتيتش هوجنيك مركز التحول "M2X CLUB" العام الماضي، بهدف تمكين أجسام الرياضيين وتعزيز ثقة الناس بأنفسهم وتغيير نمط حياتهم.

وبسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لن يعود الكثير من الأشخاص إلى النوادي الرياضية. وبدوره، قرر هوجنيك أن يوجه موظفي "M2X" إلى الإنترنت، عبر تطبيق "زووم".

ويتوقع هوجنيك أن تكون وتيرة الانتقال من التدرب عبر الإنترنت إلى الواقع بطيئة جداً. والسبب هو ملاحظة الناس أن التدريب الافتراضي يمكن أن يكون بنفس فعالية التدريب الشخصي، خاصة أن الصالات الرياضية لا يمكنها أن تضمن سلامة العملاء حتى الآن، بحسب قول صاحب مركز التحول "M2XCLUB".

وقد تكون ممارسة التمارين الرياضية أمراً مهماً، ولكنها في الواقع لن تحدث تغييراً كبيراً إذا لم يغير الأشخاص من معتقداتهم وهوياتهم، وذلك بحسب ما ذكره هوجنيك.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، قال صاحب مركز التحول "M2XCLUB" (شاهد الفيديو أعلاه)، وهو يعمل على افتتاح صالة رياضية بمدينة دبي، في نهاية العام 2020: "في كل مرة تبدأ فيها تمريناً، فأنت رياضي. وفي كل مرة تقوم فيها بتشجيع شخص ما، فأنت قائد".