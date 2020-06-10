دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، الأربعاء، ترشيح سفيرة المملكة لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يرشّح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل"، على حد تعبيره.

وأشارت الأولمبية السعودية إلى أن الانتخاب سيجري في 17 يوليو/تموز من عام 2020 لاختيار الأعضاء من الأسماء المرشحة.

يذكر أن الأميرة ريما بنت بندر ترأست الإدارة النسائية للهيئة العامة للرياضة قبل أن تُعين سفيرة لبلادها لدى أمريكا، وتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب.