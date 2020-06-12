السعودية تعلن عودة النشاط الرياضي بعد 3 أشهر من التوقف بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الرياضة السعودية، مساء الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس، رفع تعليق النشاط الرياضي في البلاد، اعتبارًا من الأحد 21 يونيو حزيران الجاري بما في ذلك عودة تدريبات الألعاب الرياضية المختلفة.

وأوضحت وزارة الرياضة السعودية، في بيان نقلته واس، أن قرارها جاء بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأنه "يتعين على الاتحادات الرياضية تحديد مواعيد العودة للمنافسات اعتبارًا من 4 أغسطس آب المقبل، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، والالتزام بكامل الإجراءات الإرشـادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات التي ستصدر خلال الأيام القادمة".

وأضافت وزارة الرياضة السعودية، أنها ستقوم وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية والاتحادات الرياضية بالوقوف على جميع الإجراءات والتدابير الوقائية وآلية تنفيذها والإشراف عليها حرصاً على سلامة جميع منسوبي القطاعات الرياضية.

من جانبه، أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالإشراف المباشر على آليات عودة النشاط الرياضي وتقييم الوضع بشكل مستمر بالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد واتخاذ أي إجراءات لازمة في حينها حفاظاً على سلامة كافة الرياضيين.

كانت المملكة العربية السعودية، أعلنت تعليق كافة الأنشطة الرياضية في البلاد في مارس آذار الماضي 2020، في إطار جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فقد وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية إلى أكثر من 116 ألف حالة إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 857 حالة وفاة.