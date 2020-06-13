(CNN Sports)-- عندما يُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء المقبل، سيرتدي اللاعبون قُمصانا مكتوبًا عليها عبارة "Black Lives Matter" أو "حياة السود مُهمة" بدلاً من أسمائهم الأخيرة.

ويوم الجمعة، أصدر لاعبو جميع أندية البريميرليغ العشرين بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لحركة "Black Lives Matter".

حسب البيان، في المباريات الـ12 الأولى المُستأنفة من موسم 2019/2020، سيتم استبدال أسماء اللاعبين التقليدية بعبارة Black Lives Matter. كما سيتم عرض شعار "BLM"، المختصر للعبارة، على جميع المجموعات.

وقال لاعبو الدوري الإنجليزي، في بيانهم: "نقف سوية مع الهدف الفريد المتمثل في القضاء على التحيز العنصري أينما وجد، لتحقيق مجتمع عالمي من الاحتواء والاحترام وتكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم".

وختم اللاعبون بيانهم بالتأكيد على أن "الدوري الإنجليزي يعتقد أنه لا يوجد مكان للعنصرية في أي مكان".

وفي 13 مارس أذار، توقف موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب جائحة فيروس كورونا. وفي 28 مايو أيار، أعلن البريميرليغ أن الموسم سيُستأنف في 17 يونيو حزيران الجاري.