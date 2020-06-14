لاعب ريال مدريد يتضامن مع جورج فلويد في ليلة فوز "الملكي" على إيبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – احتفل اللاعب البرازيلي لريال مدريد، مارسيلو دا سيلفا، بالجثو على ركبته في إشارة لتضامنه مع الشاب الأمريكي الأسود، جورج فلويد، الذي قُتل خنقا بركبة شرطي في ولاية مينيسوتا الشهر الماضي.

فبعد أن تقدم الريال عند الدقيقة الرابعة على ضيفه إيبار عبر الألماني توني كروس، عزز الإسباني سيرجيو راموس تقدم الفريق الملكي عند الدقيقة 30.

وبعد هدف راموس بـ7 دقائق تمكن مارسيلو من تسجيل الهدف الثالث ليحتفل جاثيا على ركبته تضامنا مع فلويد، وينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "دي ستيفانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قلص الضيوف الفارق عبر بيدرو بيخاس، عند الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح الريال.

وبهذه النتيجة، واصل الفريق الملكي ملاحقته للمتصدر، برشلونة ليعيد الفارق معه إلى نقطتين ويتواصل الصراع على لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي بعد العدة من التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.