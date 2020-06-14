دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رفع اللاعب الإسباني لنادي أتلتيكو مدريد، دييغو كوستا، الأحد، قميصا يحمل الرقم "14" كُتب عليه اسم "فرجينيا" بعد تسجيله هدا في مرمى أتلتيك بلباو في الجولة 28 من الدري الإسباني، فمن هي فيرجينيا؟

فرجينيا توريسيا لاعبة إسبانية تلعب في صفوف نادي أتلتيكو مدريد للسيدات وكانت قد أجرت جراحة ناجحة في المخ لاستئصال ورم "حميد" أواخر مايو/أيار المقبل وكانت تلعب سابقا في صفوف نادي برشلونة.

وعلقت اللاعبة على بادرة كوستا بالقول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لا أجد كلمات للتعبير، أنتم رائعون، شكرا من القلب"، على حد تعبيرها.

وفي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سان ماميس في إقليم الباسك، تقدم بلباو عند الدقيقة 37 عبر الإسباني إيكار مونايين، قبل أن يتعادل كوستا للضيوف عند الدقيقة 39.

وبهذه النتيجة واصل أتلتيكو مدريد احتلال المركز السادس برصيد 46 نقطة في حين جاء بلباو في المركز العاشر بـ38 نقطة.