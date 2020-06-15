في ذكرى ميلاد محمد صلاح.. نجيب ساويرس يكشف الرابط المشترك بينهما

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحتفل اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعيد ميلاده الـ28، الإثنين، وهو ما يوافق اليوم نفسه الذي وُلد فيه رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، حسب قول الأخير.

واحتفل النادي الإنجليزي بيوم ميلاده نجمه وتمنى له عيدا سعيدا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر في تغريدة تضمنت صورة لـ"مو" وهو يقبل لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وعلق ساويرس على تهنئة ليفربول لصلاح بالقول عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كل سنة وانت طيب يا بطل عيد ميلادي معاك النهارده وتعيش دايما رافع راسنا وعلم مصر مرفرف فوقك "، على حد تعبيره.

ويحتفل النجم المصري بعيد ميلاده الـ28 قبل أيام قليلة من عودة الدوري الإنجليزي بعد التوقف الطويل الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد في بريطانيا.

ويملك ليفربول فرصة حسم اللقب لصالحه في حال خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال الأربعاء، وفوز الريدز على إيفرتون الأحد، ليتوج على عرش إنجلترا للمرة الأولى منذ موسم 1989/1990.