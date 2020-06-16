أفيخاي أدرعي يوجه رسالة للنجم المصري محمد صلاح: ننتظرك في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنا الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أردعي، الثلاثاء، اللاعب المصري محمد صلاح، بمناسبة عيد ميلاده واصفا إياه بأحد "الأفضل عالميا".

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " عيد ميلاد سعيد لأفضل لاعب عربي ومن الأفضل عالميًا محمد صلاح"، على حد تعبيره.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في التغريدة نفسها قائلا: " بتمنالك النجاح والتوفيق في مشوارك الرياضي المميز وان تبقى مثل وقدوة لأجيال تحترم مبادئ الرياضة بعيدًا عن آلة التحريض. ننتظرك في اسرائيل!".

وكان قد احتفل اللاعب المصري لنادي ليفربول بعيد ميلاده، الإثنين، ونشر صورة له ووجه شكره للذين تمنوا له عيدا سعيدا، وذلك قبل أيام من عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.