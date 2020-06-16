دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد النادي الأهلي المصري، الثلاثاء، على الإنذارين اللذين وجههما رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وكشف عن 4 نقاط تضمنها الرد قبل إنهاء الملف كليا، وفقا للبيان الصادر عن النادي.

وتطرق الأهلي بالنقطة الأولى إلى قضية المبالغ التي دفعها آل الشيخ للنادي والتي ورد في الإنذار الأول أنها 262 مليون جنيه وفي الإنذار الثاني 228.5 مليون جنيه بعد خصم الهدايا حسبما ذكر مجلس إدارة النادي الذي أكد أن لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة ولجنة خبراء وزارة العدل خلصتا إلى أن قيمة المدفوعات بلغت 100 مليون 338 ألفا و736 جنيه مصري حسب "سعر الصرف الصادر من البنك المركزي"، وفقا للبيان.

أما النقطة الثانية التي سلط عليها النادي الضوء تتعلق بالأغراض المتفق عليها لإنفاق هذه المبالغ، إذ أكد الأهلي أن اللجنتين توصلتا لنتيجة مفادها أن "تلك المبالغ غير محددة الغرض" وأضيفت إلى أموال النادي في البنك وأصبحت من ممتلكات ولا يمكن فصلها عن إيراداته السابقة واللاحقة وله حرية التصرف بها.

وفي النقطة الثالثة، تطرق النادي الأهلي إلى قضية إعارة اللاعبين إلى الدوري السعودي، مشيرا إلى أن مقابل إعارة اللاعبين من الموارد المالية للنادي وفقا لاستنتاجات اللجنتين، مشيرا إلى أن هذه المبالغ لا تندرج تحت بند الدعم المادي بل هي مستحقات مقابل إعارة اللاعبين، بل واعتبرتها اللجنتان دعما من آل الشيخ للأندية السعودية وليس للأهلي.

أما النقطة الرابعة فأشار النادي إلى أن ما ورد في الإنذارين حول أن المبالغ سُلمت "على سبيل الأمانة" واصفا ذلك بـ"محض الهراء ولا يستحق الرد عليه"، وبشأن النقطة الخامسة فقال الأهلي إن الإنذارين تطرقا لقبول النادي تبرعات مالية دون موافقة الجهات المختصة وأشار إلى أنه أخطر الجهات العليا بهذه التبرعات ولم تعترض عليها.