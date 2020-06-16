كيف كان سيكون شكل محمد صلاح لو مثل منتخب مصر في كأس العالم 1970؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) صور نجوم الكرة الحاليين بنمط اللبس وتصفيف الشعر الخاص بفترة سبعينيات القرن الماضي، وذلك في الذكرى الـ50 لكأس العالم 1970 في المكسيك.

وأظهرت صور تخيلا لشكل اللاعب المصري محمد صلاح، لو كان قد شارك في مونديال المكسيك 1970، حيث ظهر شكل الشعر والنمط العام وكأنه كان قد مثل منتخب بلاده ف يتلك البطولة.

وشملت الصور أيضا كل من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإضافة إلى اللاعب الفرنسي بول بوغبا.

وكانت قد استضافت المكسيك كأس العالم 1070 الذي توجت بلقبه البرازيل بعد فوزه بالنهائي على المنتخب الإيطالي برباعية مقابل هدف وحيد.

وتوج المهاجم الألماني، غرد مولر، كهداف تلك البطولة بعد أن سجل 10 أهداف في حين جاء البرازيلي جيرزينيو ثانيا برصيد 7 أهداف.