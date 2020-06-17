دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، أن الأدوار ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي من دوري أبطال أوروبا ستلعب بنظام "الإقصاء المباشر" على أراضي ملاعب برتغالية في أغسطس/آب المقبل، على أن تستضيف مدينة إسطنبول التركية نهائي كأس الأمم الأوروبية 2021 بدلا من نهائي دوري الأبطال.

وبعد اجتماع عُقد الأربعاء عن بعد، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المباريات الثماني ابتداء من ربع النهائي بنظام خروج المغلوب بمباراة واحدة على أن تذهب اللقاءات للأشواط الإضافية وركلات الجزاء في حال ساد التعادل بين الفريقين.

واختار اليويفا ملعبي "Estadio do Sport Lisboa e Benfica" وملعب "Estadio Jose Alvalade" في العاصمة البرتغالية لشبونة، لاستضافة المباريات الـ8 الأخيرة من دوري أبطال أوروبا بين 12 و23 أغسطس/آب المقبل.

أما ما تبقى من مباريات دور الـ16 فستُلعب في 7 و8 أغسطس/آب المقبل، ولم يُتخذ القرار بشان ما إذا كانت ستُقام على أرضية الفرق المشاركة أو في البرتغال، إذ يمكن إضافة ملعبين للذين اختيروا سابقا للمساعدة في استكمال ما تبقى من إياب دور الـ16.

وستُلعب مباريات الدور ربع النهائي في 12 و13 و14 و15 أغسطس/آب في حين ستُقام مباراتي الدور نصف النهائي في 18 و19 من الشهر نفسه، وسيقام النهائي في 23 أغسطس/آب على أرضية ملعب بنفيكا في البرتغال.

أما بما يخص مدينة إسطنبول التي كان من المفترض أن تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال فستحتضن نهائي كأس أمم أوروبا 2021 بعد تأجيله لمدة عام.