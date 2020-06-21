دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات العراقية، الأحد، وفاة أحمد راضي، أحد أبرز الأسماء بعالم كرة القدم بتاريخ البلاد، بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، قال إن اللاعب العراقي الكبير و"نجم الكرة العربي"، أحمد راضي، توفي وهو في طريقه إلى المملكة لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، في تغريدة جاء فيها: "رحم الله الأخ والصديق النجم العربي الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه الى عمان لتلقى العلاج من مضاعفات فايروس كورونا. لقد فقدنا هامة رياضية نفخر ونعتز بها ومثالا بأخلاقه وعزيمته. تعازينا الحارة لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي ويلهمنا العلي القدير الصبر والسلوان".

بسم الله الرحمن الرحيم ان الابرار لفي نعيم صدق الله العظيم احمد راضي في ذمة الله بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله... Posted by ‎موقع وزارة الشباب والرياضة العراقية‎ on Sunday, June 21, 2020

وكانت وزارة الشباب والرياضة العراقية، قد أعلنت وفاة اللاعب العراقي، في بيان قالت فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إن الابرار لفي نعيم.. صدق الله العظيم.. احمد راضي في ذمة الله.. بقلوب مفجوعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى الملاك المتقدم وموظفو وزارة الشباب والرياضة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق احمد راضي الذي غادرنا اليوم الى رحمة الله عند مليك مقتدر عقب اصابته بجائحة كورونا.. رحم الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله ومحبيه وجمهوره الصبر والسلوان.. وانا الله وانا اليه راجعون".

ويذكر أن راضي البالغ من العمر 56 عاما دخل المستشفى بالعاصمة العراقية، بغداد، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا الجديد في الـ13 من يونيو/ حزيران الجاري.

نجم الكرة العراقية سطع تسمه في الثمانينيات حيث كان أول لاعب عراقي يسجل هدفا في بطولة كأس العالم 1986 واختير كأفضل لاعب آسيوي في العام 1988.

وبرز وسم حمل اسم اللاعب العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء: