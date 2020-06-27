دفاع برشلونة يكلفه نقطتين أمام سليتا فيغو.. واللقب يقترب من ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أحرج سيلتا فيغو ضيفه برشلونة بعد أن فرض عليه التعادل بهدفين لمثلهما، السبت، على أرضية ملعب "بالايدوس" ليفقد الفريق الكتالوني جزءا كبيرا من حظوظه بالمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

وتقدم برشلونة عند الدقيقة 20 عبر الأوروغوياني لويس سواريز، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف للضيوف، رغم أن أصحاب الأرض كانوا قريبين من التسجيل في أكثر من مناسبة.

وفي الشوط الثاني، فضح سلتا فيغو الثغرات الموجودة في دفاع برشلونة، ونجح بخطف هدف التعادل عبر الروسي فيدور سمولوف عند الدقيقة 50.

وبعد هدف أصحاب الأرض بـ17 دقيقة، تمكن سواريز من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، لكن فيغو عاد وسجل التعادل عند الدقيقة 88 عبر الإسباني إياغو أسباس.

وبهذا التعادل، بقي برشلونة متصدرا مؤقتا، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد، مع مباراة أقل للثاني، الذي سيواجه إسبانيول الأحد.