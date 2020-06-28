ماذا قال غوارديولا حول إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول في ملعب الاتحاد؟

كيف كان العالم عندما تُوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عام 1990؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، الأحد، على سؤال يتعلق بـ"الممر الشرفي" الذي سيقيمه فريقه لبطل الدوري، ليفربول، في المباراة المرتقبة بينهما في ملعب الاتحاد مؤكدا أن فريقه سيقوم بذلك.

وقال غوارديولا عند سؤاله عن الأمر: "بالطبع سنقيم لهم ممرا شرفيا"، وأضاف قائلا: "نحرص على استقبال ليفربول بطريقة رائعة في كل مرة يزوروننا".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "لا يمكنهم التذمر، وسنقوم بذلك بالتأكيد (الممر الشرفي) لأنهم يستحقونه"، على حد تعبيره.

وأكد غوارديولا أن هذا الموسم لم يكن الأمثل بالنسبة لمانشستر سيتي لكنه نوه إلى أن فريقه أفضل من بقية الفرق في إنجلترا ولكن كان هناك فريق استثنائي خلال الموسم الحالي.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن على السيتي أن يتعلم مما قدمه ليفربول خلال الموسم الجاري وتقديم التهنئة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس، قبل 7 جولات من نهاية الدوري، وذلك بعد خسارة السيتي أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في ملعب "ستامفورد بريدج".

ومن المقرر أن يلتقي "الريدز" مع المواطنين على أرضية ملعب الاتحاد، الخميس، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.