تركي آل الشيخ يُعلن التوقف عن النشر عبر فيسبوك حتى إشعار آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، الأحد، التوقف عن النشر عبر صفحته على موقع فيسبوك حتى إشعار آخر دون إبداء أسباب.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "مساء الخير ... لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في الفيسبوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر ... حفظكم الله جميعا"، على حد تعبيره.

وكان قد اشتعل خلاف واسع النطاق بين المسؤول السعودي والنادي الأهلي المصري وكانت جميع منشوراته عن هذا الخلاف عبر صفحته على موقع فيسبوك.

مساء الخير ... لكل متابعي الصفحة قررت التوقف عن الكتابة في الفيسبوك في صفحتي الرسمية حتى إشعار آخر ... حفظكم الله جميعا ... ❤️🌹 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Sunday, June 28, 2020

وأعلن آل الشيخ في وقت سابق الأحد التنازل عن جميع القضايا المرفوعة على إدارة الأهلي وأكد إغلاق هذه القضية وطلب عدم الزج باسمه في الشأن الرياضي المصري.

وتقلد المسؤول السعودي منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي عام 2018، قبل أن تُقبل استقالته من هذا المنصب مؤخرا إثر أزمة استمرت سنوات وتراوحت حدتها بين الجانبين.