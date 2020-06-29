دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، عن التوصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي حول تفاصيل الصفقة التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية وتضمنت بيع لاعب الوسط البرازيلي، أرتور ميلو، وشراء نظيره البوسني ميراليم بيانيتش.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أن ميلو سيغادر الفريق متجها نحو قطب مدينة تورينو الأكثر قوة مقابل 72 مليون يورو زائد 10 مليون يورو كمكافآت.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @arthurhromelo

وبشأن بيانتيش، أعلن الفريق الكتالوني أن صفقة قدوم اللاعب البوسني إلى صفوفه كلفته 60 مليون يورو زائد 5 مليون يورو كمكافآت وبشرط بيع يبلغ 400 مليون يورو.

LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic 👋 Welcome! 💙❤️ #PjanicCuler

وأثارت هذه الصفقة غضب قطاع كبير من مشجعي برشلونة الذين عبروا عن سخطهم على إدارتهم التي باعت لاعبا يبلغ من العمر 23 عاما مقابل استقطاب آخر يبلغ من العمر 30 عاما، خصوصا في ظل التقارير الصحفية المقربة من النادي الكتالوني والتي تحدثت عن رغبة ميلو بالبقاء في صفوف برشلونة.

من جانبه قال ميلو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكرا للاهتمام الكبير من جانب نادي يوفنتوس لكي أنخرط بكيانهم، أعلم أنني أنتمي إلى ناد كبير، الكثير من التحديات بانتظارنا وسنتجاوزها معا ومع الأبيض والأسود".

Ringrazio per il grande interesse da parte della @juventusfc per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. https://t.co/SN6ud64xie

وأكد اللاعب البرازيلي أنه سيستكمل الحالي مع برشلونة وشدد على أنه سيقوم بأفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة مع الفريق الكتالوني.

وكان قد انضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف نادي برشلونة عام 2018 ولعب موسمين بقميص الفريق الكتالوني ومحقق معه لقبي الدوري والكأس وسجل هدفين فقط.