برشلونة يُعلن إتمام الصفقة المثيرة للجدل بقدوم بيانيتش ورحيل أرتور.. فما التفاصيل؟

رياضة
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برشلونة يُعلن إتمام الصفقة المثيرة للجدل بقدوم بيانيتش ورحيل أرتور.. فما التفاصيل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، عن التوصل لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي حول تفاصيل الصفقة التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الماضية وتضمنت بيع لاعب الوسط البرازيلي، أرتور ميلو، وشراء نظيره البوسني ميراليم بيانيتش.

وكشف برشلونة عبر موقعه الرسمي أن ميلو سيغادر الفريق متجها نحو قطب مدينة تورينو الأكثر قوة مقابل 72 مليون يورو زائد 10 مليون يورو كمكافآت.

وبشأن بيانتيش، أعلن الفريق الكتالوني أن صفقة قدوم اللاعب البوسني إلى صفوفه كلفته 60 مليون يورو زائد 5 مليون يورو كمكافآت وبشرط بيع يبلغ 400 مليون يورو.

وأثارت هذه الصفقة غضب قطاع كبير من مشجعي برشلونة الذين عبروا عن سخطهم على إدارتهم التي باعت لاعبا يبلغ من العمر 23 عاما مقابل استقطاب آخر يبلغ من العمر 30 عاما، خصوصا في ظل التقارير الصحفية المقربة من النادي الكتالوني والتي تحدثت عن رغبة ميلو بالبقاء في صفوف برشلونة.

من جانبه قال ميلو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكرا للاهتمام الكبير من جانب نادي يوفنتوس لكي أنخرط بكيانهم، أعلم أنني أنتمي إلى ناد كبير، الكثير من التحديات بانتظارنا وسنتجاوزها معا ومع الأبيض والأسود".

وأكد اللاعب البرازيلي أنه سيستكمل الحالي مع برشلونة وشدد على أنه سيقوم بأفضل ما لديه خلال المباريات المقبلة مع الفريق الكتالوني.

وكان قد انضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف نادي برشلونة عام 2018 ولعب موسمين بقميص الفريق الكتالوني ومحقق معه لقبي الدوري والكأس وسجل هدفين فقط.

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