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نشر الأحد ، 28 يونيو / حزيران 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتزع نادي ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، مساء الأحد، بعد فوزه بهدف نظيف دون رد في شباك مضيفه إسبانيول.

وأهدى البرازيلي فرانسيسكو كاسيميرو الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 45 من زمن المباراة، بعد تمريره من كريم بنزيمة.

ومع فوزه بمباراته خلال الجولة الـ32 من المنافسات، ارتفع رصيد ريال مدريد من النقاط إلى 71 نقطة، ليحتل صدارة الليغا، وذلك بفارق نقطتين برشلونة.

بينما ظل إسبانيول في ذيل ترتيب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند 24 نقطة.

وحظيت بداية المباراة بحماس لافت من جانب إسبانيول، بينما أهدر ريال مدريد العديد من الفرص الدقائق الأولى.

ويعد فوز ريال مدريد الليلة هو السادس على التوالي، وهي المرة الأولى التي يفعلها النادي الملكي منذ سنوات.