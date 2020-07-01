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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—سقط برشلونة في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما، الثلاثاء، ليمنح فرصة للمتصدر ريال مدريد لتوسيع الفارق معه إلى 4 نقاط.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو" تقدم برشلونة عند الدقيقة 11 بهدف سجله مهاجم أتلتيكو مدريد بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتعادل أتلتيكو من ركلة جزاء ترجمها ساؤول نيغيز عند الدقيقة 19.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بهدف لمثله، تمكن أصحاب الأرض من تسجيل هدف ثان عند الدقيقة 50 من ركلة جزاء سجلها ليونيل ميسي.

وبعد هدف برشلونة بـ12 دقيقة عاد الضيوف وسجلوا هدف التعادل عبر ساؤول من ركلة جزاء أخرى، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة وصل الفريق الكتالوني إلى النقطة 70 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ريال مدريد مع تبقي مباراة للثاني أمام خيتافي مساء الخميس.

يذكر أن هذا التعادل الثالث لبرشلونة منذ العودة من التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.