دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، اتصالا هاتفيا باللاعب الروسي المحترف بالألعاب القتالية المختلطة، خبيب نورمحمدوف، أعرب خلاله عن تعازيه له بوفاة والده.

وقال الكرملين إن بوتين اتصل بنورمحمدوف وأعرب خلال الاتصال عن تعازيه بوفاة والده عبدالمناب تورمحمدوف، الذي فارق الحياة في وقت سابق الجمعة.

وتوفي والد المقاتل الجمعة عن عمر يناهز الـ57 عاما، وكانت قد تداولت وسائل إعلام أنباء عن قوة العلاقة بين خبيب ووالده.

In a telephone conversation with Russian fighter Khabib Nurmagomedov, Vladimir Putin expressed deep condolences on the death of his father https://t.co/4oolrz8uVr

ووُلد المقاتل الروسي في منطقة داغستان عام 1988 وقد حقق بطولة العالم في رياضة UFC ليكون أول رياضي روسي يحقق هذا الإنجاز.