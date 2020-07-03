رياض محرز.. هل يجب أن يرحل عن مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشعل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نقاشات حادة بين عشاق اللاعب الجزائري رياض محرز ونظيره المصري محمد صلاح، بعد تغريدة حول "فخر العرب الحقيقي".

ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إثر فوز "المواطنين" على ليفربول برباعية نظيفة، تضمنت صورة لمحرز وكتب فوقها: "فخر العرب الحقيقي".

فخر العرب الحقيقي 💙💪 🔵 #السيتي https://t.co/32xBEYNDqE

وأشعلت هذه التغريدة نقاشات عدة بين عشاق محرز وصلاح إذ رأى جمهور الأول أنه "فخر العرب الحقيقي" في حين اختلف محبو اللاعب المصري مع هذا الرأي والتزم آخرون موقف الحياد معتبرين أن تغريدة السيتي تُثير الفتنة بين الجزائريين والمصريين.

ويُطلق محبو جناح ليفربول لقب "فخر العرب" عليه منذ أن بدأ رحلة تألقه في صفوف الفريق الأحمر محققا معه لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز مؤخرا وعددا من البطولات الأخرى.

بالمقابل، يرى عشاق محرز أن نجم السيتي لم يأخذ فرصته الكافية لإثبات قدراته مع الفريق، بسبب تفضيل المدرب الإسباني بيب غوارديولا عددا من اللاعبين عليه.

وكان قد تغلب السيتي على ليفربول الخميس برباعية نظيفة، في مباراة أقام فيها لاعبو الفريق الأزرق ممرا شرفيا للاعبي ليفربول المتوجين بلقب البريمييرليغ لأول مرة في تاريخهم وللمرة الـ19 منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي بنسختيه القديمة والجديدة.

وفيما يلي بعض التعليقات على تغريدة قطب مانشستر الأزرق:

@Cityarabia نعم فخر العرب وملك افريقيا رغم المجاملات والأرقام تتحدث..🇩🇿🇩🇿 https://t.co/nvuDb9FlCp

@Cityarabia فخر العرب الحقيقي من حقق دوري أبطال اوروبا والسوبر الاوربي وكاس العالم فخرب العرب الحقيقي من حقق الدوري الانجليزي وحصل على الهداف لموسميين متتاليين وأفضل لاعب في الموسم فخر العرب الحقيقي من حقق أفضل لاعب في القارة السمرا الموسم الماضي أقولك خلني ساكت أفضل!! https://t.co/5LrJT6Sqvv

@G_one_8 @Cityarabia يكفينا انه فخر الجزائر عند ذكره تذكر الجزائر لا عرب ولا العالم فرح قلوبنا بكأس أفريقيا دكة ولا مش دكة نحن نفتخر به🇩🇿🔥❤️ https://t.co/wjEAZD28At

@Cityarabia أنتم بهذه الطريقة تسيرون الفتنه والكره بين الشعوب انا مصري وبحب رياض محرز زي ما بحب محمد صلاح