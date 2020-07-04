دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الإسماعيلي المصري تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في صفوفه بعد إجراء المسحة الأولى من الفحوصات التي تكشف المرض.

وقال الإسماعيلي في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أظهرت نتائج المسحة الطبية التي أُجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري عن وجود حالتين إيجابيتين تحمل فيروس كورونا"، على حد تعبيره.

وأشار النادي إلى اتخاذ الإجراءات العلاجية والتدابير الوقائية الخاصة من جانب الجهاز الطبي مع المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم حتى تعافي المصابين وعودتهم للتدريبات.

وأكد الإسماعيلي أنه سيجري مسحة ثانية في الأيام المقبلة وفقا للبروتوكول الطبي المتبع من جانب وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.