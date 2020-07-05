دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز بايرن ميونخ لقب كأس ألمانيا، مساء السبت، بعد فوزه على باير ليفركوزن بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسجل أهداف بايرن ميونخ ديفيد ألابا في الدقيقة 16، وبعده بثمان دقائق أحرز سيرغ جنابري هدفا ثانيًا. وفي الدقيقتين 59 و89 من الشوط الثاني للمبارة أكمل روبرت ليفاندوفسكي رباعية النادي البافاري. في حين جاء هدفا ليفركوزن في الدقيقة 63 والخامسة من الوقت بدل الضائع بقدمي سفين بيندر وكاي هافرتز.

وشهدت مباراة الليلة العديد من الأرقام قياسية لصالح بايرن ميونخ. للعام الثاني على التوالي، حافظ البافاري على ثنائية كرة القدم المحلية، فيأتي تتوجيه بكأس ألمانيا بعد أيام من اقتناصه لبطولة الدوري الألماني للمرة الثامنة.

وبفوز الليلة، حقق بايرن ميونخ بطولة كأس ألمانيا للمرة العشرين على مدار تاريخه.

كما منح انتصار بايرن ميونخ رقمًا جديدًا باعتباره أول فريق ألماني يفوز بـ17 مُباراة متتابعة، مُتخطيًا باير ليفركوزن عندما فاز في 16 مباراة متتالية في 1978.

كما يعد مدرب بايرن ميونخ، هانز فليك، أول رياضي ألماني يحرز بطولتي الدوري والكأس، لاعبًا ومدربًا.