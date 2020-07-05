مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد.. بين القبول والرفض

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق النجم المصري، محمد صلاح، رقما قياسيا مميزا في مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، الأحد، بعد أن وصل عدد الأهداف التي شارك بها بين تسجيل وصناعة إلى 100، وفقا لموقع "أوبتا" المختص بإحصائيات كرة القدم.

ورغم الشوط الأول الذي لم يرق لمستوى توقعات جماهير "الريدز"، إلا أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز نجح بتسجيل أول الأهداف عبر ساديو ماني عند الدقيقة 71.

ونجح صلاح عند الدقيقة 89 بتمرير كرة للاعب الإنجليزي الشاب كورتيس جونز، ليسجل الأخير الهدف الثاني لليفربول في المباراة.

وبهذا الهدف الذي صنعه اللاعب المصري، أصبح برصيد صلاح 100 هدف بين تسجيل وصناعة في جميع البطولات خلال 116 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي، وفقا لأوبتا.

100 – Thanks to @curtisjr_10's finish, @MoSalah has reached 100 @premierleague goal involvements in his 116th appearance in the competition (73 goals, 27 assists), with only Alan Shearer (100 apps) managing to do so at a quicker rate than the Egyptian. Kings. #LIVAVL https://t.co/nuTYx6YSZi

وكان صلاح أول لاعب مصري يحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ فاز مع ليفربول بلقب الموسم الحالي لأول مرة في تاريخ النادي منذ عام 1990.