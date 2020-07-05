للمرة الثانية على التوالي.. راموس يهدي ريال مدريد فوزا من علامة الجزاء

بعد الصافرة.. هل وقع زيدان بالفخ بعد عودته إلى ريال مدريد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق ريال مدريد فوزا صعبا على مضيفه أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، الأحد، سجله المدافع سيرجيو راموس من ركلة جزاء، لتكون المرة الثانية على التوالي التي يحقق بها الفريق الملكي الفوز بهذه الطريقة.

فعلى أرضية ملعب "سان ماميس" في إقليم الباسك، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، إذ نجح الريال في النجاة من أكثر من فرصة محققة لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني فرض الضيوف ضغطا شديدا على بلباو ليتحصلوا على ركلة جزاء، سجلها راموس عند الدقيقة 73، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الانتصار، وسع الفريق الملكي الفارق مع ملاحقه برشلونة إلى 7 نقاط مؤقتا، مع مباراة أقل للأخير، في حين وصل قائد الريال لهدف العاشر هذا الموسم، ليكون أفضل مواسمه على المستوى التهديفي على الإطلاق.

يذكر أن ريال مدريد كان قد حقق فوزا على خيتافي بهدف نظيف من ركلة جزاء أيضا سجلها راموس.