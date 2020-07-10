دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عن "المفاجأة" المرتقبة، التي وعد بها جماهير النادي، مُعلنًا تسجيل لقب "نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظهر مرتضى منصور، في مقطع فيديو نشرته في قناته عبر يوتيوب، صباح الجمعة، قائلا إنه قدم طلبات رسمية إلى الجهات المعنية المختصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن، مُشيرًا إلى أنه سجَل شعار "نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين.

كان منصور قد أثار جدلا من قبل بتصريحاته حول أحقية نادي الزمالك في نيل لقب "نادي القرن" بدلا من النادي الأهلي.

وقال منصور، وهو يمسك مستندًا قال إنه لوثيقة تسجيل شعار الزمالك، إنه أرسل إنذارًا إلى مجلس إدارة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، لإزالة لافتة "نادي القرن"، لأنها "ليست مسجلة" رسميًا، حسب قوله.

واستند منصور في ذلك إلى ن الزمالك أصبح نادي القرن بموجب علامته المسجلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووجه منصور خطابه إلى جماهير الزمالك، قائلا: "رئيس ناديكم *** وأسد".

وأكد منصور أن الخلاف بين الأهلي والزمالك ليس "معركة"، إلا أنه اُضطر إلى القيام بـ"مفاجأة الجميع"، حسب تعبيره، من خلال تسجيل شعار "نادي القرن الحقيقي".

وفي 27 مايو أيار الماضي، أزال الزمالك لافتة علقها مسؤولو النادي، بعدما حذره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من "عقوبات مُغلظة" حال ظلت اللافتة على إحدى بوابات مقره بضاحية المهندسين بالجيزة.

وحينها، كُتب على اللافتة أن الزمالك "نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".