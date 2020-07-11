كيف كان العالم عندما تُوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي عام 1990؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف بيرنلي تعادلا ثمينا من مضيفه ليفربول بهدف لمثله، السبت، ليكون التعادل الأول بين الفريقين في ملعب "أنفيلد" منذ عام 2017.

وعلى أرضية ملعب ليفربول، تقدم الريدز عند الدقيقة 34 عبر الإسكتلندي أندرو روبرتسون، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف بعد أن أضاع لاعبو "الريدز" سيلا من الفرص.

وفي الشوط الثاني، وبينما كان يبحث ليفربول عن تسجيل الهدف الثاني، نجح بيرنلي بتسجيل هدف التعادل عبر الإنجليزي جاي رودريغيز، عند الدقيقة 69.

يذكر أن هذا هو التعادل الأول بين الفريق منذ سبتمبر من عام 2017 حين تعادل الفريقين بهدف لمثله على أرضية الملعب نفسه.