موقع "أوبتا" للإحصاء: ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في مباراة بلد الوليد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع مثلهم في موسم واحد خلال القرن الـ21 بعد اللاعب الفرنسي تييري هنري، وفقا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء.

وكان قد صنع ميسي هدف اللاعب التشيلي أرتورو فيدال في المباراة التي جمعت برشلونة ببلد الوليد السبت، ليصل إلى هدفه رقم 20 على صعيد الصناعة خلال الموسم الحالي.

وسجل اللاعب الأرجنتيني 22 هدفا خلال الموسم الحالي قبل جولتين من نهاية الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب الهدافين.

وأصبح ميسي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد هنري الذي وصل إلى هذا الرقم في موسم 2002/2003 مع نادي أرسنال الإنجليزي، وفقا لأوبتا.

20 - Barcelona’s Lionel Messi is the second player to score 20 goals (22) and provide 20 assists in a single season in the Top 5 European Leagues in the 21st century after Thierry Henry (24 goals and 20 assists in 2002/03 for Arsenal. History. https://t.co/Zy5bsplSoG

يذكر أن برشلونة فاز على بلد الوليد بهدف نظيف ليقلص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى نقطة وحيدة مؤقتا، إذ سيواجه الريال غرناطة الإثنين.