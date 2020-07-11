موقع "أوبتا" للإحصاء: ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في مباراة بلد الوليد

رياضة
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موقع "أوبتا" للإحصاء: ميسي يحقق إنجازا تاريخيا في مباراة بلد الوليد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر ويصنع مثلهم في موسم واحد خلال القرن الـ21 بعد اللاعب الفرنسي تييري هنري، وفقا لموقع "Opta" المتخصص بالإحصاء.

وكان قد صنع ميسي هدف اللاعب التشيلي أرتورو فيدال في المباراة التي جمعت برشلونة ببلد الوليد السبت، ليصل إلى هدفه رقم 20 على صعيد الصناعة خلال الموسم الحالي.

وسجل اللاعب الأرجنتيني 22 هدفا خلال الموسم الحالي قبل جولتين من نهاية الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب الهدافين.

وأصبح ميسي ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد هنري الذي وصل إلى هذا الرقم في موسم 2002/2003 مع نادي أرسنال الإنجليزي، وفقا لأوبتا.  

يذكر أن برشلونة فاز على بلد الوليد بهدف نظيف ليقلص الفارق مع المتصدر ريال مدريد إلى نقطة وحيدة مؤقتا، إذ سيواجه الريال غرناطة الإثنين.

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