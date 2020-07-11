رسميا.. هبوط أول فريق في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصبح نادي نوريتش سيتي أول فريق إنجليزي يهبط إلى دوري الدرجة الأولى بعد الخسارة من ويست هام يونايتد السبت، برباعية نظيفة.

فعلى أرضية ملعب "كارو رود" الخاص بنادي نوريتش، تقدم ويست اهم عند الدقيقة 11 عبر اللاعب الإنجليزي ميشيل أنتونيو الذي عاد وسجل ثلاث اهداف أخرى لنتنتهي المباراة برباعية نظيفة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد فريق "الكناري" عند النقطة 21 ليصبح على بعد 13 نقطة عن مراكز البقاء في الدوري مع تبقي 3 مباريات فقط على نهاية الموسم.

من جانبه، وصل ويست هام إلى نقطته الـ34 ليصبح على بعد 6 نقاط مؤقتا من مراكز الهبوط وبالتي ينعش آماله بالبقاء في البريميرليغ لموسم آخر.

يذكر أن نوريتش كان أحد الفرق التي صعدت خلال الموسم الحالي للدوري الإنجليزي وقدم مستويات جيدة مع بداية الموسم لكن مستواه تدهور بشدة بعد ذلك ليتذيل الترتيب ويصبح أول الفرق المغادرة للدوري الإنجليزي الممتاز.