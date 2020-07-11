دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تطرق المستشار القانوني والصحفي الرياضي السعودي، محمد الدويّش، للخلاف بين الأهلي والزمالك المصريين حول لقب "نادي القرن" مشيرا إلى أنه ربما كان أحد الذين أثاروا هذه القضية وامتدح رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وقال الدويّش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أظنني أحد الذين أثاروا إشكالية لقب نادي القرن المقصود الفريق وليس النادي".

وأضاف المستشار القانوني السعودي قائلا: "هذه الإشكالية استغلها المستشار مرتضى منصور فسجّل اللقب في كرة القدم.. عيبه سلاطة لسانه أحياناً لكنه قانوني.. شغيل نظيف.. أسد.. صنع للزمالك وإعلامه هيبة لم تكن موجودة".

أظنني أحد الذين أثاروا إشكالية لقب #نادي_القرن فالمقصود الفريق وليس النادي .. هذه الإشكالية استغلها المستشار #مرتضى_منصور فسجّل اللقب في كرة القدم .. عيبه سلاطة لسانه أحياناً لكنه قانوني .. شغيل نظيف.. أسد .. صنع لـ #الزمالك وإعلامه هيبةً لم تكن موجودة !

وكان قد اشتعل خلاف بين الأهلي والزمالك حول قضية "نادي القرن" وهو اللقب الذي حمله الأهلي منذ 20 عاما من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قبل أن يقوم الزمالك مؤخرا بتعليق لافتة كُتب عليها "نادي القرن" أمام مقر النادي.

وحملت اللافتة شعار الاتحاد الأفريقي الذي طالب الزمالك ومجلس إدارته بإزالة شعار الاتحاد القاري وهو ما فعله القائمون على النادي الأبيض والأحمر.