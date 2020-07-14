دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثارت تغريدة لنادي برشلونة الإسباني، تغزل فيها بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمقطع من أغنية للفنان السعودي محمد عبده، ردود فعل طريفة من جانب مشجعي النصر السعودي الثلاثاء.

ونشر النادي الكتالوني صورة لميسي بقميص الموسم المقبل لبرشلونة عبر النسخة العربية من صفحته الرسمية على موقع تويتر وكتب فيها: "أشوفك كل يوم وأروح وأقول نظرة ترد الروح".

🎼 أشوفك كل يوم وأروح 💙❤️ 😍 وأقول نظرة ترد الروح 😎 https://t.co/byx40eEZl4

أثارت هذه التغريدة ردود فعل طريفة من جانب جمهور النصر، وذلك بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لفريقهم على الموقع نفسه صورة للاعب المغربي عبدالرزاق الحمدالله وتضمنت الجملة نفسها في 12 يوليو/تموز.

أشوفك كل يوم وأروح 💛 وأقول نظره ترد الروح 🤩🎼 https://t.co/xlFUNvxnPp

وتمثل الجملة التي نشرها برشلونة مقطعا من أغنية لفنان السعودي محمد عبده بعنوان "أشوفك كل يوم وأروح" والتي أصدرها عام 1999.

وفيما يلي بعض التعليقات على تغريدة برشلونة:

@fcbarcelona_ara ياليل التقلييييييييييد 😒 https://t.co/Mpx3mm6WlT https://t.co/zmdTRW1o4R