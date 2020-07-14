دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت مجموعة قنوات "Bein Sports" القطرية على القرار الصادر من الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، الثلاثاء، والذي قضى بإلغاء ترخيص المجموعة في المملكة نهائيا وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي، إذ وصفت Bein في بيان أرسلته لـCNN القرار بأنه "لا معنى له".

وقالت المجموعة في بيان صادر عن المتحدث باسمها: "لاحظنا التصريح الأخير الصادر عن الهيئة السعودية العامة للمنافسة، والذي يزعم إنهاء ترخيص بثbeIN في السعودية بشكل دائم. وقد تم التوصل إلى هذا القرار من خلال إجراءات قانونية زائفة انتهكت بشكل متكرر حقوق beIN في الإجراءات القانونية الواجبة في كل جولة، والقرار نفسه لا يتعارض فقط مع القانون الدولي، بل أيضاً مع أبسط مبادئ قانون المنافسة. هذا القرار لا معنى له على الإطلاق على جميع المستويات، وهو يحظر beIN من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة الاعتيادية التي تتبعها مؤسسات البث الرياضية والترفيهية في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد تتبعها مؤسسات البث الأخرى في السوق السعودي. علاوة على ذلك، فإن فكرة حظر منافس رائد من السوق بشكل دائم لتعزيز المنافسة هي فكرة سخيفة جداً بحد ذاتها. وحقيقة معرفتنا بهذا القرار من خلال وسائل الإعلام بدلاً من القنوات القانونية المناسبة تتحدث عن نفسها بوضوح"، على حد تعبيرها.

وأضافت Bein في البيان نفسه: "كما نتساءل أيضاً، مثلما تساءلنا طوال السنوات الثلاث الماضية، كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل قانوني في المملكة العربية السعودية مع هذا الحظر الدائم على مؤسسة البث الدولية للدوري الإنجليزي الممتاز؟! أو في الواقع كيف يمكن للمواطنين السعوديين مشاهدة معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني، وكيف يتناسب هذا مع رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030؟!"، حسب قولها.

وتابعت المجموعة قائلة: " كما لاحظنا أيضاً كيف انتهكت قناة beoutQ السعودية والمدعومة من الحكومة الحقوق وألغت المنافسة لما يقرب من 3 سنوات، ومع ذلك فإن الإجراء الوحيد الذي اتخذته السلطات السعودية هو حظر الإجراءات القانونية التي اتخذها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها، تسع مرات، في خرق تام لقواعد منظمة التجارة العالمية. إن إخفاق المملكة العربية السعودية المستمر في الاهتمام بالقانون أو الأعراف الدولية يضر بعشاق الرياضة في السعودية فقط، وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم"، على حد تعبيرها.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية إلغاء تصريح قنوات Bein Sports القطرية في المملكة وتغريمها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار أمريكي) بسبب "إساءة استغلالها لوضعها المهيمن"، وفقا لقرار نشرته الهيئة الثلاثاء.