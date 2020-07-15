دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الأربعاء، مواعيد المباراة الافتتاحية ونظيرتها النهائية لكأس العالم 2022 في قطر، فما التفاصيل؟

وأكد فيفا أن المباراة الافتتاحية للمونديال ستنطلق الإثنين 21 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2022 في تمام الساعة 13:00 ظهرا بالتوقيت المحلي للدوحة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن 4 مباريات من دور المجموعات ستقام في اليوم الواحد، إذ ستلعب الأولى عند الساعة 13:00 والثانية عند الساعة 16:00 والثالثة عند الساعة 19:00 والرابعة عند الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي لقطر.

وسيستضيف ملعب "البيت" الذي تبلغ سعته 60 ألف مشجع وسيلعب منتخب البلد المضيف، قطر، المباراة الافتتاحية لكن الطرف الآخر يبقى مجهولا حتى إجراء القرعة بعد نهاية التصفيات المؤهلة للبطولة.

أما المباراة النهائية، ستُلعب في 18 ديسمبر/كانون أول في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي لقطر على استاد لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.