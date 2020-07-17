دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تُوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف لنادي فياريال، في مباراتهما مساء الخميس.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدفا ريال مدريد، في الدقيقتين (29، 77)، في حين جاء هدف فياريال الوحيد بقدم فيسنتي إيبورا بالدقيقة 83.

وحسم ريال مدريد لقب الدوري لصالحه، بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 86 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن منافسه برشلونة، الذي تجمَد رصيده عقب خسارته من أوساسونا بهدفين لهدف.

ويعد ذلك أول لقب يحرزه النادي الملكي منذ 2017 ورحيل نجمه كريستيانو رونالدو.

وفي سياق موازِ، كانت هزيمة برشلونة من أوساسونا مُفاجأة.

ومن جانبه، قال نجم برشلونة ليونيل ميسي، لموقع La Liga، إن الهزيمة "تُلخص ما حدث خلال الموسم.. الفريق ليس ثابتا وبإمكان أي فريق أن يسجل في مرمانا بسهولة، وبهذه الطريقة لن نتجاوز نابولي. ننتظر دائمًا هدفاً لرد الفعل. الحديث عن مستقبلي في الفريق ليس مهمًا حاليًا، فهناك مشاعر سلبية".

كافح الفريق الموسم الماضي ، كما توقع الكثير منهم. كانت الحياة بعد كريستيانو رونالدو - العام الأول للنادي بدون المهاجم التعويذي منذ عام 2009 بعد انتقاله إلى يوفنتوس - وزيدان.