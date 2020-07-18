مدرب برشلونة يرد على تصريحات ميسي "النارية": "لا أتفق مع كل ما قال"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد مدرب نادي برشلونة الإسباني، كيكي سيتيين، السبت، أنه يتفق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ببعض النقاط، ولا يتفق معه بأخرى، وذلك في أعقاب التصريحات النارية التي أطلقها الثاني بعد الهزيمة التي تلقها الفريق أمام أوساسونا الخميس.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس، والأخيرة له في الدوري الذي خسره لصالح ريال مدريد: "أتفق مع بعض النقاط التي قالها ولا أتفق مع أخرى، لكن هذا أمر طبيعي".

وأضاف مدرب برشلونة قائلا: "أعتقد أنه على حق بالطبع إذا لعبنا بنفس الطريقة التي قدمناها في بعض المباريات لن نفوز (بدوري أبطال أوروبا)، علينا أن نتحسن وأن نكون أكثر ثباتا ومسؤولية".

وتابع سيتين قائلا: "إذا لعبنا كما فعلنا أمام فياريال سيكون كل شيء على ما يرام ولمكن حينها أن نحقق لقب دوري أبطال أوروبا"، على حد تعبيره.

وكان قد أطلق ميسي تصريحات غاضبة بعد الخسارة أمام أوساسونا قال فيها إن "كل المشاعر سلبية" في الفريق، وأشار إلى أن "برشلونة كان يتلقى أهدافا بسهولة خلال الموسم".

وأكد النجم الأرجنتيني أن إذا بقي برشلونة بنفس هذا المستوى فلن يتمكن من عبور من نابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ورفض الحديث عن مستقبله مع الفريق.

وتلقى برشلونة خسارة وُصفت بـ"المذلة" أمام أوساسونا على أرضه الخميس، ليتوج ريال مدريد الذي حقق فوزا على فياريال بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ34 في تاريخه.