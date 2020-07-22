دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أهدى المصري محمود حسن (تريزيجيه) فوزًا غاليًا لفريقه أستون فيلا، بعد هدف رائع في مرمى نادي أرسنال، في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

هدف تريزيجيه الوحيد خلال المباراة (في الدقيقة 27) منح أستون فيلا 3 نقاط غالية، أنعشت آماله في الإفلات من شبح الهبوط والبقاء ضمن منافسات البريميرليغ.

ولدى أستون فيلا 34 نقطة، ويحتل المركز الـ17 في ترتيب نتائج منافسات الدوري الإنجليزي إلى الآن.

وتلقت شباك النادي، المملوك لرجل الأعمال المصري نصيف ساويرس، 66 هدفًا، فيما سجل 40.

واحتفل أستون فيلا بهدف تريزيجيه، عبر حسابه الناطق بالعربية في تويتر، قائلا: "تريزيجيه "الأصلي" وجول عالمي على الطائر".

تريزيجيه "الأصلي" وجول عالمي على الطائر ⚽️ #الفيلانز 🦁 https://t.co/2adEbpBeEb

في حين نشر تريزيجيه صورًا له لحظة تسجيله الهدف، مُعلقا: "وما توفيقي إلا بالله".