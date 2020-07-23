دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- احتفل فريق نادي ليفربول بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ، وذلك في أعقاب المباراة التي استضاف فيها نادي تشيلسي على ملعب الأنفيلد والتي انتهت بفوز أبطال الدوري، وأبطال أوروبا، بـ5 أهداف مقابل 3، مساء الأربعاء.

وتوج ليفربول بالبطولة الغالية، لأول مرة منذ 30 عامًا، قبل نهاية المنافسات بعدة أسابيع، بعد أن تفوق على أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بطل الدوري في نسخته الماضية.