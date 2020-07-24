أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت "فورمولا 1"، الجمعة، إلغاء سباقاتها في الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك وكندا، هذا العام، "بسبب الطبيعة المتغيرة لوباء فيروس كورونا، والقيود المحلية، وأهمية الحفاظ على سلامة المجتمعات وزملائنا"، حسبما ورد في بيانها.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ بعد مناقشات جارية، وتعاون وثيق مع الشركاء المعنيين في البلدان المتضررة.

وعبر تشيس كاري، المدير التنفيذي لسباقات "فورمولا 1"، عن تطلعه لسباقات العام المقبل، قائلًا "نريد أن نشيد بشركائنا المذهلين في الأمريكتين، ونتطلع إلى العودة معهم في الموسم المقبل".

مع إلغاء السباقات في الأمريكتين، أعلنت الهيئة المنظمة لأشهر سباقات السيارات في العالم، جدولة 13 سباقًا، مع أحداث جديدة في نوربورغرينغ في ألمانيا، وبورتيماو في البرتغال، وإيمولا في إيطاليا.